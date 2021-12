Ilha de Comandatuba recebe primeiro voo da Azul Linhas Aéreas

O município de Una (distante a 503 km de Salvador), no sul do estado, recebeu neste sábado, 26, o primeiro voo da empresa Azul Linhas Aéreas Inteligentes. As operações da companhia terão frequência semanal e iniciarão a partir de Confins (Belo Horizonte) e Congonhas (São Paulo), com destino ao aeroporto da Ilha de Comandatuba.

Em fevereiro deste ano, o aeroporto ganhou autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para receber voos comerciais. O vice-governador da Bahia, João Leão, e o secretário de Turismo do Estado, Maurício Bacelar, participaram do receptivo a tripulantes e passageiros.

"É uma felicidade muito grande prestigiar este momento. Una está na rota do turismo brasileiro e, por isso, vamos continuar planejando o desenvolvimento desta belíssima região. Além de Ilhéus e Porto Seguro, Una entra na rota de grandes voos comerciais e o que isto vai ocasionar é uma potencialização do turismo no Litoral Sul e Extremo Sul da Bahia", celebrou João Leão.

Os voos que vierem da capital paulista sairão às 13h, com previsão de chegada em Comandatuba às 15h. Na volta, a decolagem é prevista para 16h, chegando a São Paulo às 18h05. Em Confins, o voo sai às 15h e aterrissa em Una às 16h25. O retorno é previsto para 17h25, com chegada a Belo Horizonte às 18h50.

A expectativa é que, a partir de agosto, a Latam Airlines Brasil comece a operar também no aeroporto. A rota entre Congonhas e Comandatuba será realizada às quintas-feiras e incrementará o turismo na Costa do Cacau.

Segundo Maurício Bacelar, o movimento de retomada dos voos tem privilegiado a regionalização do turismo. “Essa interiorização é positiva para a Bahia e para as companhias que buscam ser beneficiadas pela política de redução das alíquotas do ICMS do querosene de aviação adotada pelo Governo do Estado”, explica.

