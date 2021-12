Ilha de Boipeba será cenário de novela da TV Globo

Mais um município baiano vai virar locação de novelas da TV Globo. Desta vez, o set será na Ilha de Boipeba, município de Cairu, no Arquipélago de Tinharé. O paradisíaco cenário baiano foi escolhido para ambientar as cenas iniciais da trama da próxima novela das 21h, de João Emanuel Carneiro, prevista para estrear ainda este ano. Com suas paisagens extasiantes, acompanhadas de sol, mar, rio e praia, Boipeba fica localizada a cerca de 100 km de Salvador, por via marítima, e a 356 km por via terrestre.

Um dos destinos mais bonitos e procurados do Brasil, Boipeba encanta os visitantes pela sua natureza exuberante de piscinas naturais formadas por recifes de corais, pelos passeios de canoa dentro do mangue, pelas trilhas ecológicas em uma faixa da Mata Atlântica e pelas suas praias quase desertas.

A vila de pescadores será a sétima localidade baiana a ser locada como cenário da Rede Globo. Além da novela Velho Chico (2016), com cenas em Cachoeira e São Francisco do Conde, o Estado já foi representado em O Canto da Sereia (2012), em Salvador; Porto dos Milagres (2001), em Canavieiras; Renascer (1993), em Ilhéus; Tieta (1989), em Mangue Seco; e Gabriela (1975), também em Ilhéus.

