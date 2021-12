II Tattoo Fest Itabuna acontece neste final de semana

A segunda edição do “Tattoo Fest Itabuna” acontece neste sábado (9) e no domingo (10), com início às 8h, no Centro de Cultura Adonias Filho – um espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), no município do Sul baiano. O festival, que contará com a presença de oitenta tatuadores, do Estado e do país, funciona como uma oportunidade de interação e troca de experiências entre os artistas e o público em geral. Os ingressos tem preço único de R$ 20 e a classificação é livre.

Divididos em cerca quarenta stands, os tatuadores participantes vão divulgar a arte visual da tatuagem e suas expressões artísticas. Na ocasião, será realizado um concurso, dividido em 14 categorias, para escolher a melhor tatuagem. Também haverá a escolha da Miss Tattoo. As manifestações artísticas ficarão por conta de Cacau Novaes, que apresentará textos de seus livros; do show musical com Luluzinha Pink; e da cultura popular do Samba de Roda da Lagoinha e do Raízes Quilombo Capoeira, entre outros grupos da região.

adblock ativo