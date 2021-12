Idoso de 62 anos é procurado por família após desaparecer há duas semanas em Eunápolis

Um idoso de 62 anos, identificado como Maurício Cunha de Borgonha, conhecido como “Pitete”, foi à casa da filha há quase duas semanas e desapareceu após sair de lá. A família o procura durante esse tempo e informou que o idoso tem indícios de depressão.

De acordo com informações do Radar64, Maurício deixou algumas roupas na casa da filha e levou alguns pertences com ele. A filha não estava em casa e, no dia seguinte, resolveu ligar para o pai, porém não obteve retorno.

Segundo os familiares, o idoso passou por uma cirurgia recentemente, onde teve os cinco dedos do pé amputados e toma medicamentos para diabetes.

O desaparecimento foi registrado na 1ª Delegacia de Eunápolis.

