Idosa é encontrada em estado de decomposição no Sul da Bahia

Uma idosa foi encontrada morta, neste sábado, 19, no quintal de casa, na rua da Rádio, no bairro da Democracia, em Ipiaú. O corpo da vítima foi localizado após os vizinhos sentirem um forte odor no local.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Eunice Oliveira da Cruz, 79 anos, que morava na residência sozinha.

O caso será apurado pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que irá investigar a causa da morte. A suspeita inicial é que a idosa tenha sofrido um mal súbito, conforme informações do Giro Ipiaú.

