Ibirapuã é beneficiado com rodovia, ambulâncias e cadastros rurais

O município de Ibirapuã teve três mil metros da BA-693 restaurada e pavimentada pelo Governo do Estado, que investiu R$ 685 mil na obra. O equipamento público requalificado foi entregue nesta quinta-feira (16). O governador Rui Costa destacou que a recuperação da estrada e a pavimentação de ruas da cidade visa garantir segurança no transporte das pessoas e qualidade na infraestrutura. “O debate na maioria dos Estados brasileiros é se vai ou não conseguir pagar o 13º terceiro salário dos funcionários públicos. Eu sei que cada baiano sente orgulho do nosso Estado que, diferente da maioria dos demais, não só está pagando suas contas em dia, como está fazendo novos investimentos, como este”.

O investimento na rodovia está beneficiando o setor de Agronegócio na região. É o que conta Vanílson Souza, que trabalha em uma usina de álcool, em Ibirapuã, e todos os dias vai de carro para o trabalho. “Era horrível, o carro quebrava, não tinha suspensão nem alinhamento que dava conta. Agora, com a recuperação da estrada, ficou mais fácil o transporte”.

A rodovia beneficia, também, os motoristas de caminhão, a exemplo de Almirani Carvalho que faz entrega de calçados para todas as lojas do ramo na região. “Antes, era horrível. A gente pegava estradas alternativas, porque essa rodovia, que devia ser asfaltada, era pior que as outras. O carro quebrava, era muito buraco e lama. Agora melhorou 100%. Adiantamos as entregas porque o carro não quebra". Nesta quinta, Rui Costa também autorizou o lançamento do edital de licitação para pavimentação da BR-418, que liga o distrito de Cândido Mariano a Nova Viçosa; assinou ordem de serviço para recuperação da passagem urbana da BA-001, em Caravelas, e entregou, ainda, duas ambulâncias para Itanhém e Ibirapuã.

Além disso, foram entregues 132 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para pequenos proprietários de terras, atendendo à lei federal nº 12.651/12. A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país e, a partir de dezembro deste ano, ela será necessária para a concessão de crédito agrícola pelas instituições financeiras. “Como a Bahia é o Estado que tem o maior número de agricultores familiares no país, estamos investindo R$ 12 milhões, em duas etapas. Até dezembro de 2018, chegaremos a 400 mil certificados entregues. Assim, o pequeno agricultor poderá entrar na agência bancária e solicitar o seu financiamento”, ressaltou Rui Costa.

adblock ativo