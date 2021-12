Ibicaraí ganha sede avançada da Companhia Independente de Polícia Especializada

A sede avançada da Companhia Independente de Polícia Especializada (CIPE) Cacaueira, de Ibicaraí, no Sul do Estado, foi inaugurada durante visita do governador Rui Costa, na última sexta-feira (20). Na ocasião, ele lançou o Plano Estratégico de Revitalização da Bacia do Rio Cachoeira, que tem como objetivo a recuperação e a preservação do rio por meio de ações que promovam a proteção de nascentes e cursos d'água.‬ No domingo (22), a cidade completou 65 anos de emancipação política.

A nova sede da CIPE contará com uma guarnição do Tipo C, com quatro homens e uma viatura para operações em Ibicaraí e as regiões vizinhas de Floresta Azul, Jussari, Itaju do Colônia e BR-414, que liga Ilhéus a Vitória da Conquista. O espaço também funcionará como uma base avançada da CIPE Cacaueira, que tem sede em Ilhéus e é responsável pelo policiamento de 40 municípios da região.

Durante o evento, que contou com a presença de 16 prefeitos e sete ex-prefeitos de municípios da região, o governador recebeu o título de cidadão honorário de Ibicaraí. "Quero agradecer esta homenagem que recebi da Câmara de Vereadores. Esse reconhecimento aumenta ainda mais a minha responsabilidade e o meu compromisso com Ibicaraí. Hoje, realizei entregas e inaugurações que, com certeza, são de grande importância para o desenvolvimento do município e da região. Vou continuar trabalhando em parceria com o prefeito Lula Brandão para melhorar a vida da população desta cidade", afirmou.

O projeto de recuperação do Rio Cachoeira está inserido no Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA – Bahia), realizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado (SEMA) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), e conta com a parceria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com recurso de R$ 4 milhões. O diagnóstico, que prevê o plano de ações para a restauração total do rio já foi realizado, assim como a restauração florestal de 150 hectares de matas ciliares; o Plano de Revitalização (cujo investimento foi de R$ 1 milhão); e o cadastramento de pequenas propriedades da agricultura familiar no Cadastro Ambiental Rural (CAR/CEFIR).

OUTROS INVESTIMENTOS - A autorização para a Secretaria do Meio Ambiente do Estado viabilizar mais de 13 mil cadastros para pequenos agricultores também foi assinada pelo governador. Foram beneficiados produtores de 14 municípios da região, com investimento de R$ 807 mil. Rui Costa entregou, ainda, um trator com implementos agrícolas para a agricultura do município e celebrou três convênios, no âmbito do Programa Bahia Produtiva, para beneficiamento de cacau; além de ter inaugurado a loja da fábrica de chocolate Bahia Cacau da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA). O investimento de R$ 380 mil foi utilizado para a compra de uma máquina embaladora; modernização do sistema elétrico; instalação de câmeras de segurança e pintura do prédio.

Na área da Saúde, durante a visita, o governador participou da inauguração da Unidade de Saúde da Família Doutor Ferreirinha. Também foi lançado o Projeto Saúde e Bem-estar, em parceria com a 63ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Ibicaraí; a prefeitura municipal e a Faculdade Montenegro. O objetivo é promover atividades físicas, orientadas pelos estudantes de Educação Física da unidade de ensino como estágio curricular. Nesse primeiro momento, serão atendidos os idosos, preferencialmente, o que consiste cerca de 60 a 70 pessoas, além dos PMs da unidade.

adblock ativo