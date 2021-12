I Fórum de Turismo acontece em Itacaré

Acontece de 13 a 15/6 o I Fórum de Turismo de Itacaré, que traz como tema "Qual o turismo que queremos?". Aos interessados em participar do evento, a inscrição é gratuita e aberta à população em geral, podendo ser feita por meio do site Destino Itacaré . O secretário de Turismo, Júlio Oliveira, explica que o fórum tem como objetivo “compartilhar as experiências, ampliar os conhecimentos na área, vivenciar os casos de sucesso e possibilitar a integração com agentes e profissionais brasileiros renomados”. A programação, que terá abertura oficial às 9h do dia 13, contará com palestras, painéis, debates e visitas ao município de Itacaré.

Após a abertura, que contará com as presenças do prefeito Antônio de Anízio e outras autoridades municipais, estaduais e nacionais, o evento tem início com a palestra “Destino Peru – Marketing Digital e Gastronomia”, com Milagros Ochoa, do escritório comercial do Peru no Brasil. Em seguida, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Manoel Linhares, abordará o tema “Brasil, a retomada do crescimento hoteleiro”.

Ainda no primeiro dia do fórum, às 14 horas, será realizado o painel "Governanças turísticas: desafios e sustentabilidade", com o presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Bonito – MS, Cícero Peralta, que falará sobre a experiência de sucesso de instâncias de governança turística. Outros painéis se seguirão: “As políticas públicas de turismo como oportunidades de desenvolvimento do destino - análises de casos concretos”, com o consultor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Fabrício Amaral, e “Importâncias das Instâncias de Governanças Locais e Regional “, com a presidente da Câmara de Turismo da Costa do Cacau, Cida Aguillar, e a presidente do COMTUR Itacaré, Cláudia Margarida.

Também estão na programação a realização do painel "Inteligência Empresarial em Turismo e Hotelaria", que reunirá temas como “O que estou fazendo para ampliar minhas vendas e fidelizar meu cliente”, com o consultor do SEBRAE, Christiano Penna; “Cinco passos para aumentar a rentabilidade do seu hotel”, com o gerente nacional de Vendas da OMNIBEES, Rodolfo Delphorno; “Sistema nacional de cadastro dos prestadores de serviços turísticos (CADASTUR 3.0); Controle e certificado de qualidade para os meios de hospedagem”, com Isamara Moura, da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia; e “Google meu negócio: relevância em presença digital”, com o fotografo certificado pelo Google, Lupércio Oliveira.

