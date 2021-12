I Festival de Aves em de Porto Seguro começa nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (20), o 1º Festival de Aves de Porto Seguro, que prossegue até domingo (22), das 9h às 16h30, no Centro Histórico de Porto Seguro. O evento, criado pela empresa Veracel, entre outros realizadores, tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de manter as aves livres e discutir o turismo de observação de aves. Na programação, oficinas de Educação Ambiental (pinturas, desenhos, confecção de comedouros com garrafas de plástico, jogos educativos), contação de histórias, músicas, observação de aves, apresentações culturais e filmes. Aberto ao público, com entrada gratuita.

