HRCC inaugura serviço de Hemodinâmica

O Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, é a primeira unidade da rede pública de Saúde da região Sul da Bahia a realizar a coronariografia, exame popularmente conhecido como cateterismo cardíaco. O agrimensor Adrivan Morais Ferreira, 58 anos, morador da cidade de Itacaré, foi submetido ao exame, com equipe médica liderada pelo cardiologista Gláucio Werneck Mozer. O exame foi bem-sucedido, conforme o médico responsável pelo procedimento.

O cardiologista explica que o exame de cateterismo serve para identificar possíveis obstruções que possam vir a aparecer na árvore coronariana e a partir do diagnóstico traçar a melhor forma para realizar os procedimentos terapêuticos. “É de suma importância a identificação da patologia e quanto mais cedo conseguirmos desobstruir as artérias, melhor será para o paciente, pois ele terá menos sequelas e menor risco de morte”, ressaltou o especialista, informando que a estimativa mensal é que sejam realizados 97 exames de cateterismo cardíaco no HRCC.

Voltado ao diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas, o setor de Hemodinâmica oferece procedimentos de angioplastia coronária, angioplastia das artérias dos membros, angioplastia das artérias carótidas (periféricas), tratamento endovascular de aneurisma e artérias cerebrais, entre outros. O Dr. Gláucio Mozer afirmou que, no cateterismo, a ocorrência de um evento negativo é inferior a 1%, contando de mortes até complicações menos “agressivas”, como por exemplo, um hematoma no local da punção. Entretanto, Mozer alerta para casos isolados que apresentam algumas restrições: usuários que estejam descompensados hemodinamicamente, ou seja, os que apresentam quadro de insuficiência renal ou diabéticos que fazem uso de metformina, são casos que requerem atenção especial.

