Hospital Regional de Porto Seguro ganha novos leitos de UTI

A ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Porto Seguro – que ganhou dez novos leitos – foi entregue nesta quarta-feira (1º) à população do município. O secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, destacou que a unidade vai atender à oferta de leitos de UTI disponíveis para o Sistema Único de Saúde nas cidades de Porto Seguro e Eunápolis. Outros serviços estão em fase de implantação, como hemodinâmica e oncologia. “Isso fará com que os pacientes sejam atendidos na própria região, diminuindo a demanda enviada para a capital”, acredita o gestor.

O Hospital Regional de Porto Seguro integra a Rede de Atenção às Urgências (24 horas), a Rede de Atenção Psicossocial e a Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, sendo referência para os municípios de Porto Seguro, Eunápolis, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itapebi e Santa Cruz Cabrália. Além disso, a unidade recebe demanda espontânea de outros municípios circunvizinhos que não dispõem de outra unidade com complexidade.

