Hospital Regional da Costa do Cacau já começa a funcionar neste domingo

O Hospital Regional da Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, começa a funcionar neste domingo (17), já com a realização de cirurgias eletivas, agendadas pelo programa Mutirão de Cirurgias, que é promovido pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB). Primeira unidade de saúde pública do interior do Estado a realizar cirurgia cardíaca, o hospital será inaugurado nesta sexta (15), às 16h, pelo governador Rui Costa. O investimento foi de R$ 120 milhões em obras físicas e na aquisição de equipamentos para o HRCC, que vai atender a cerca de 70 municípios da região Sul da Bahia.

“Hoje é um dia histórico para a Bahia. Estamos colocando em prática a regionalização da Saúde, com serviços de alta complexidade. Este é o primeiro hospital público do interior com serviços de cardiologia intervencionista, cirurgia cardíaca e hemodinâmica. Esta nova unidade vai melhorar muito o atendimento de toda a região da Costa do Cacau, elevando o padrão de qualidade da nossa saúde pública”, declarou o governador.

Instalado às margens da BR-415, o Hospital Regional da Costa do Cacau conta com o mais moderno equipamento de hemodinâmica do país. Trata-se de uma máquina de cateterismo cardíaco, cerebral e vascular periférico, totalmente digital, capaz de realizar exames dinâmicos em 3D. O aparelho realiza, além dos tradicionais exames cardiológicos, tratamentos de aneurismas e más formações cerebrovasculares, tornando a região sul um centro de referência estadual para a neurointervenção e cardiologia intervencionista.

