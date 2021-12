Hospital de alta complexidade inaugurado em Ilhéus beneficiará 1,7 milhão de pessoas

O Hospital Regional da Costa do Cacau, localizado no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus, foi inaugurado, nesta sexta-feira (15), pelo governador Rui Costa. Com um investimento de R$ 124 milhões, a unidade vai beneficiar 1,7 milhão de pessoas da região Sul da Bahia. “Esta inauguração faz parte da caminhada que empreendemos desde o início da gestão para que todas as regiões do interior, que detêm 80% da população da Bahia, sejam dotadas de equipamentos de saúde capazes de oferecer serviços de alta e média complexidade”, disse Rui Costa, durante a solenidade.

A unidade hospitalar oferece 225 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva (UTI), e dispõe de uma moderna infraestrutura, além de equipamentos de ponta. “É o primeiro hospital público do interior do Estado a ter serviços de cardiologia intervencionista e cirurgia cardíaca, entre outras ofertas nas mais variadas especialidades”, ressaltou o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas.

Além de Ilhéus, mais de 70 municípios da região terão acesso a serviços de média e alta complexidade ambulatorial, de diagnose e terapêutica e de internação hospitalar, envolvendo as especialidades clínica (geral, cardiologia, saúde mental e neurologia) e cirúrgica (geral, ortopedia, neurocirurgia e cardiovascular). O diretor técnico da unidade, Cláudio Costa, informou que uma equipe com mais de 500 colaboradores fará o atendimento com base na demanda espontânea e referenciada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes também serão oriundos da Central de Regulação de Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Regional Ilhéus-Valença, bem como da Central de Regulação de Leitos Macrorregional. Segundo o diretor, "a meta de altas chega a 930 pacientes por mês".

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, ressaltou que o hospital representa uma nova era para a região. “Lutamos muito por isso e quem é a verdadeira vencedora é a população, que merece um atendimento digno, de qualidade e segurança”. O hospital entra em operação já neste domingo (17), com o Mutirão de Cirurgias, promovido pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). A previsão é que sejam realizadas pelo menos 600 cirurgias eletivas do mutirão, que já ultrapassou a meta estabelecida para um ano de atividade, recém-completado, que era de 13 mil procedimentos em toda a Bahia.

