Hospital da Costa do Cacau vai beneficiar 1,6 milhão de moradores da região Sul

Será inaugurado no dia 15 de dezembro, o Hospital da Costa do Cacau, em Ilhéus. Com perspectiva de atender a um público de 1,6 milhão de pessoas, a unidade faz parte de uma série de obras de saúde que serão entregues até o final do ano, pelo Governo do Estado. Entre as inaugurações, constam ainda quatro policlínicas em Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê e Jequié, além do Hospital da Chapada, instalado em Seabra.

Resultado de um investimento superior a R$ 114 milhões, o Hospital do Cacau será referência para 67 municípios do Sul do Estado. Do total aplicado, aproximadamente, R$ 87,8 milhões foram destinadas às obras físicas e cerca de R$ 26,5 milhões, para a compra dos equipamentos.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, explica que, nesta primeira etapa, a unidade terá 184 leitos, sendo 30 de Terapia Intensiva Adulto (UTI). Na segunda etapa, mais 120 leitos serão entregues. “Como diferenciais, o hospital ofertará serviços de cirurgia cardíaca, cateterismo e neurocirurgia, bem como ortopedia de alta complexidade, além de um parque de bioimagem completo, incluindo ressonância magnética e tomógrafo”.

Ao visitar o hospital na última semana, Vilas-Boas observou os detalhes da estrutura de um modo geral e foi bastante criterioso quanto a revisão da unidade. Segundo ele, o Costa do Cacau é o mais moderno equipamento hospitalar implantado no Sul da Bahia e um dos mais modernos do país. "O hospital possui mais de 230 leitos e atenderá as demandas da região cacaueira em urgência e emergência. Também as cirurgias eletivas de alta complexidade, incluindo as cirurgias cardíaca, neurológica e ortopédica", explicou.

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, destacou a importância de manter uma parceria do município com o governo do Estado. Na avaliação do gestor, a operação do hospital vai melhorar a saúde do município e descentralizar as demandas suprimidas nos hospitais de Ilhéus e Itabuna. "O governo do Estado vai entregar para a região um grande hospital. Moderno, amplo e com um desenho arquitetônico como poucos hospitais do Brasil possuem. Esse importante equipamento, aliado com a futura Policlínica, muda o quadro da saúde em nosso município", assinalou o prefeito.

Para a secretária municipal de Saúde, Elizângela Oliveira, a região sul da Bahia não possuía uma estrutura de alta complexidade de ponta como a que está sendo implantada no município. "Teremos, enfim, um centro de referência e atenções de alta especialidade que dará uma atenção melhor à população de Ilhéus, Itabuna e adjacências. Isso garante a sobrevida e o não encaminhamento à Salvador, diminuindo tempo e custos", frisou.

Funcionamento e gestão

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), parte dos profissionais e servidores que integram o quadro de funcionários do atual Hospital Regional Luiz Viana Filho, será transferida para o novo Hospital Costa do Cacau. O Instituto Gerir é a Organização Social selecionada para administrar a unidade. "Esse formato, garante mais agilidade à gestão do hospital, porque o parceiro privado não precisa seguir os mesmos trâmites burocráticos para contratação e aquisição de equipamentos. Isso garante mais rapidez no atendimento das necessidades da unidade", disse o superintendente técnico do Instituto Gerir, José Mário Teles.

