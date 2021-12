Hospital da Costa do Cacau será entregue nesta sexta-feira

O Hospital Regional da Costa do Cacau será inaugurado nesta sexta-feira (15), em Ilhéus, pelo governador Rui Costa e já começa a funcionar já no domingo (17), com a realização de cirurgias eletivas do mutirão promovido pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB).

Com investimentos de R$ 120 milhões do Governo do Estado, a unidade de saúde instalada às margens da BR-415, prestará serviços de média e alta complexidade ambulatorial, de Serviço de Diagnose e Terapêutica e internação hospitalar, com um total de 225 leitos distribuídos entre as especialidades Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Terapia Intensiva (UTI), esta última com 30 leitos exclusivos.

A nova unidade faz parte do esforço do Governo do Estado para ampliar sua rede de saúde no interior. De novembro até agora, já foram inauguradas três novas policlínicas regionais, localizadas em Teixeira de Freitas, Guanambi e Irecê, além do Hospital Regional da Chapada, situado em Seabra.

adblock ativo