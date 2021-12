Hospital da Costa do Cacau registra mais de 2.700 atendimentos em 40 dias

O Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, no Sul da Bahia, registra 2.761 atendimentos, 804 cirurgias e 1.046 internamentos (com 882 altas), em 40 dias de funcionamento. A unidade atende, exclusivamente, urgências, emergências e casos de alta complexidade por demanda espontânea e referenciada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de 67 municípios da macrorregião Sul, integrantes do Consórcio Público de Saúde formado pelo Governo do Estado e prefeituras.

O diretor técnico do HRCC, Claudio Costa, destaca que, das cirurgias realizadas, grande parte foi na área de Ortopedia e de abdômen, seja por traumas abertos ou fechados (tiros, facadas e acidentes) ou as inflamatórias (apendicite, úlcera, pancreatite etc.). Outro fato importante, completa, foi a implantação de um marca-passo cardíaco definitivo, o primeiro na rede pública da região sul da Bahia. “Atendemos toda a demanda reprimida que existia de ortopedia. Pacientes que ficavam aguardando regulação para Salvador, esperando até 120 dias, já foram operados”, relata o gestor.

O HRCC, uma unidade hospitalar de grande porte, instalada às margens da BR-415, em Ilhéus, é resultado de um investimento de R$ 120 milhões do Governo do Estado. O hospital possui 215 leitos, sendo 185 destinados à internação e cirurgias e 30 de UTI Adulto. Entre as especialidades oferecidas estão: Clínica Médica, Cardiologia, Saúde Mental, Neurologia, Ortopedia, Infectologia, Urologia, Nefrologia, Terapia Intensiva e Cirurgia Geral, Cirurgia Ortopédica, Cirurgia Neurológica e Cirurgia Cardiovascular. A unidade inclui, também, serviço de diagnóstico por imagem, que oferece Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Radiologia e Ultrassonografia.

A maioria dos serviços, afirma o diretor, está implantada e, até o fim do mês de fevereiro, o hospital irá operar plenamente. “Especialidades como Neurocirurgia, Nefrologia (com hemodiálise), Cirurgia Vascular, Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica aguardam alguns detalhes, como a chegada de equipamentos, que já estão a caminho”.

