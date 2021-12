Hospital da Costa do Cacau deverá realizar 450 cirurgias em um mês de funcionamento

Desde que foi inaugurado, no último 15 de dezembro, o Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, contabiliza a realização de 200 cirurgias e outras 250 estão agendadas para até a próxima segunda-feira (15). Além da realização dos procedimentos cirúrgicos dos usuários do SUS na região Sul do Estado, a unidade de Saúde atende às cirurgias de emergência que chegam diariamente.

O diretor técnico do HRCC, Cláudio Moura Costa, fala sobre os mais de 400 procedimentos cirúrgicos agendados até a primeira quinzena deste mês, através do Mutirão da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). “O hospital está dando vazão a toda essa demanda. Além disso, nós estamos fazendo o retorno de ambulatório dos pacientes que foram operados na primeira fase. E, caso haja necessidade, será marcada posterior visita. Tudo está funcionando a contento, dentro do previsto”, destacou.

Construído pelo Governo do Estado, com um investimento de R$ 114 milhões, o hospital é de alta complexidade e atende a 67 municípios da região Sul, que abrigam uma população de 1,6 milhão de habitantes. As cirurgias programadas beneficiaram os usuários do SUS de Ilhéus, Arataca, Aurelino Leal, Camacan, Canavieiras, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ipiaú, Itacaré, Itapitanga, Mascote, Santa Luzia, Una e Uruçuca. A estrutura comporta 225 leitos, sendo 30 de UTI Adulto. Como diferenciais, a unidade oferta serviços de cirurgia cardíaca, cateterismo e neurocirurgia, bem como ortopedia de alta complexidade. O HRCC conta, ainda com um parque de bioimagem completo, com equipamentos de última geração, incluindo ressonância magnética e tomógrafo.

