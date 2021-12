Hospitais de Ilhéus e Itabuna chegam a 100% de ocupação dos leitos de UTI

O Painel Monitoramento Covid-19 da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) dessa segunda-feira (23) aponta para uma grande ocupação dos leitos de UTI adulto nos municípios de Ilhéus e Itabuna.

O Hospital de Ilhéus e o Hospital Vida Memorial estão com 100% de seus leitos de UTI ocupados. Já o Hospital Costa do Cacau está com 97% de ocupação e o Centro de Convenções , 75% . O Hospital de Base, em Itabuna, registra 95% dos leitos ocupados e o Hospital Calixto Midlej tem 100%.

Com relação aos leitos clínicos, o Hospital Vida Memorial está com 60% de ocupação; o Hospital de Ilhéus, 36% e o Costa do Cacau, 28%. Em Itabuna, o Calixto Midlej registra 100% de ocupação e o Hospital de Base, 64%.

