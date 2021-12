Homens armados roubam caminhão que transportava 12 porcos em Porto Seguro

Dois homens armados roubaram, na tarde de quarta-feira, 17, um caminhão que transportava 12 porcos, no bairro Vila Valdete, em Porto Seguro. De acordo com informações do Radar64, o motorista informou que os animais estavam sendo levados para o abate em um frigorífico local.

Segundo a vítima do assalto, os homens o tiraram do caminhão e o colocaram em um carro. O motorista do caminhão só foi liberado por volta das 21h, em um local de difícil acesso. Conforme o site, os assaltantes levaram o caminhão Mercedes Benz branco, a carga de porcos e quase R$ 4.500,00 em dinheiro, além de objetos pessoais.

