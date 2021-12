Homem que estava desaparecido é encontrado morto em rio de Itabela

O corpo de um homem, identificado como Damião do Espírito Santo Bonfim, 37 anos, foi localizado na tarde de domingo, 28, em um rio na zona rural de Itabela. De acordo com informações do Radar64, o homem, que era lavrador, estava desaparecido desde a última quarta-feira, 24.

O corpo já estava em decomposição e apareceu boiando no rio. Ele foi arrastado até a margem por trabalhadores de uma fazenda. Segundo a polícia, Damião foi, possivelmente, vítima de afogamento. O resultado da perícia com a causa da morte ainda não foi divulgado.

