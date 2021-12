Homem morre no hospital após ser esfaqueado durante briga em Itabela

Um homem, identificado como Carlos Norberto Carvalho Nunes, de 44 anos, morreu no Hospital Regional de Eunápolis, na madrugada desta segunda-feira, 12, após ter sido esfaqueado, no município de Itabela, durante uma briga em um posto de combustíveis, às margens da BR-101.

De acordo com informações do Radar64, durante a confusão, a vítima foi esfaqueada no abdômen e foi socorrido ao hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos, e morreu algumas horas depois de ter dado entrada na unidade.

O autor do crime fugiu e a identidade dele e motivação do crime ainda estão sendo investigadas.

