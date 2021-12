Homem morre e outros dois são baleados durante ataque em Jequié

Um homem morreu e dois foram baleados durante um ataque na noite deste domingo, 3, no distrito de Itajuru, na cidade de Jequié, Sul da Bahia.

As vítimas foram identificadas apenas por prenomes. Um homem identificado como 'Passin', não resistiu aos ferimentos. Outros dois, identificados como 'Ricardo' e 'Son', foram encaminhados ao Hospital Geral Prado Valadares. O estado de saúde da dupla é grave, segundo informações do Blog Jitaúna em Dia.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu após um carro passar com suspeitos atirando no local e fugindo logo em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

