Homem morre após trocar tiros com militares em Trancoso

Um homem, identificado como Maicon Barbosa Almeida Costa, de idade desconhecida, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, em Trancoso, distrito de Porto Seguro. De acordo com informações do Teixeira Hoje, os policiais foram ao local após denúncias de tráfico de drogas.

Segundo os policiais, chegando em um bar do local, foram avistados homens ostentando armas de fogo. Os suspeitos fugiram ao avistar as viaturas e alguns deles ainda efetuaram disparos em direção às guarnições.

Conforme o veículo, um dos homens correu para uma residência e foi perseguido pela polícia. No confronto, o suspeito foi atingido e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu aos ferimentos.

Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, municiado com quatro cartuchos deflagrados e um intacto, porções menores e parte de um tijolo de maconha, um celular e uma balança de precisão.

Os materiais foram apresentados à 2ª Delegacia Territorial de Arraial d’Ajuda (DT), que investiga o caso.

