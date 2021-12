Homem fica preso às ferragens em acidente no sul da Bahia

Um homem ficou preso nas ferragens após um acidente, na noite de sábado, 20, na BA 262, no Km 06 da rodovia Ilhéus/Uruçuca, no sul da Bahia. Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMB) foi responsável pelo resgate.

Segundo as equipes do 5° Grupamentos de Bombeiros Militar (5°GBM/Ilhéus), o homem foi retirado das ferragens e encaminhado para uma unidade de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As duas crianças foram levadas para unidade de saúde. Já os dois adultos - uma mulher e um homem - também foram atendidos pelo Samu.

Ainda conforme o CBMB, não há informações, sobre as causa do acidente e os estado de saúde dos feridos.

adblock ativo