Homem fica entalado na janela após tentar invadir imóvel em Eunápolis

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira, 30, após ficar entalado na janela na tentativa invadir uma casa abandonada, localizada no centro do município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), na região sul do estado da Bahia.

De acordo com o Radar 64, após ficar enganchado na estrutura da janela, o rapaz precisou gritar por socorro. Um morador escutou o apelo dos suspeito e acionou a polícia, que não conseguiu soltar o indivíduo.

Ainda entalado, o suspeito foi encaminhado para o Hospital Regional. Ele já estava com diversos cortes e tinha dificuldades para respirar. Uma máquina de cortar madeira foi utilizada por um funcionário da unidade de saúde para tirá-lo da estrutura.

Questionado pelas equipes policiais, o rapaz negou que estivesse tentando roubar. Ele alegou que havia sido deixado preso dentro do imóvel e acreditava que iriam mata-lo no dia seguinte. Por conta disso, ele tentou realizar a fuga pela janela.

No entanto, segundo informações dos agentes, o homem já é conhecido e acostumado a arrombar residências na região.

