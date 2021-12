Homem é preso pouco tempo depois de tentar matar homem com facada em Belmonte

Um homem, identificado como Gidegídio Dionizio de Jesus Alves, foi preso na tarde de terça-feira, 30, após tentar mata um homem com um golpe de faca, no município de Belmonte. De acordo com informações do Radar64, José Roberto de Jesus Santana foi esfaqueado no tórax.

A arma do crime foi deixada no local com manchas de sangue. A polícia apreendeu e encaminhou o objeto para a perícia. Segundo moradores, Gidegídio fugiu antes da chegada da polícia, que realizou rondas pelo local e conseguiu prendê-lo.

Ainda não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio.

