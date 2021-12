Homem é preso por manter depósito de drogas no centro de Eunápolis

Um homem de 34 anos, identificado como Erick Maceno Reis, foi preso na tarde desta segunda-feira, 29, durante operação da Polícia Civil em uma residência no centro do município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), na região sul do estado.

De acordo com o Radar 64, os agentes apreenderam mais de 10 quilos de maconha na casa que fica localizada na rua José Bonifácio. O local havia sido alugado pelo suspeito e servia apenas como depósito de droga.

Preso em flagrante, Erick já vinha sendo vigiado pelas equipes da Delegacia Territorial (DT) da cidade. Nesta tarde, por volta das 15h, ele foi identificado no bairro Dinha Borges, com pequenas porções do entorpecente.

Abordado pelos policiais civis, o suspeito acabou revelando que guardava mais drogas no outro imóvel, que ficava no centro.

