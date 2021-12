Homem é preso com caminhonete roubada em Vitória da Conquista

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira, 13, no km 828 da BR-116, em Vitória da Conquista, Sudoeste baiano, conduzindo uma caminhonete roubada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após os agentes federais visualizarem a Chevrolet/ Montana Sport parada no acostamento da via, os policiais solicitaram os documentos de porte obrigatório. Após realizadas consultas ao sistema de segurança, os agentes constataram que o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) apresentado pelo condutor apresentava indícios de falsificação.

Ainda de acordo com a PRF, após realizaram a identificação veicular e constataram diversas adulterações nos caracteres como chassi, motor e etiquetas. Foi descoberto que a Montana circulava clonada, pois, o veículo emplacado originalmente em São Paulo (SP), havia sido roubada em dezembro/2016.

De acordo com relato do condutor, que se identificou como verdureiro aos policiais, o veículo foi comprado por R$ 9.000, na cidade de Mata Verde, em Minas Gerais. O automóvel utilizava placas de uma outra caminhonete idêntica, emplacada também na capital paulista.

Dada às circunstâncias, o motorista foi detido e encaminhado para registro do flagrante na Polícia Civil, pelo crime de receptação (art.180) e mais de uso documento falso (art. 304), ambos do Código Penal.

adblock ativo