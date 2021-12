Homem é preso com 16 tabletes de maconha em Eunápolis

Um homem foi preso, nesta segunda-feira, 29, com 16 tabletes de maconha, após investigação dos policiais da Delegacia Territorial de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. O homem é suspeito de integrar uma organização criminosa investigada desde junho de 2020.

De acordo com a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), R$ 100 mil foram apreendidos com um comparsa dele e, a partir daí, fooram iniciadas as investigações da origem do dinheiro. Em seguida, foi descoberto que era proveniente da venda de drogas de uma organização criminosa com atuação em toda a região.

Além dos 16 tabletes de maconha, também foram apreendidos uma pedra de cocaína, três balanças, nove munições, apetrechos para acondicionar as drogas e a quantia de R$ 886. O hoemm foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição.

