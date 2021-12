Homem é preso após cortar dedo da mulher com canivete em Eunápolis

Um homem, identificado como Derivaldo Antônio dos Santos, de 44 anos, foi preso na noite deste domingo, 4, no Hospital Regional de Eunápolis, suspeito de quase amputar um dos dedos da mão da esposa com um canivete.

De acordo com informações do Radar64, o funcionário público municipal agrediu a vítima durante uma briga entre os dois na casa onde moram, no bairro Parque da Renovação. Um dedo da vítima ficou pendurado por um pequeno pedaço de pele.

Após o crime, ele levou a mulher para o hospital. Assim, a polícia foi acionada e conseguiu prendê-lo na unidade de saúde. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez.

Conforme o veículo, no dia anterior o casal se envolveu em outra briga, mas a mulher não registrou queixa. Derivaldo foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

Ele já possui diversas passagens na polícia por violência doméstica e por usar som automotivo em alto volume.

