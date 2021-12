Homem é morto na frente da família em Arataca; ex-funcionários são suspeitos

Um homem foi morto a tiros por dois suspeitos na tarde desta quinta-feira, 11. O crime que vitimou André de Jesus Santos aconteceu em uma fazenda na Vila Jequié, no município de Arataca, Sul da Bahia.

A esposa e o filho de André presenciaram o homicídio. Segundo depoimento de testemunhas, os suspeitos são ex-funcionários da vítima e a morte teria sido motivada por um desentendimento entre as partes. As informações são do Portal Verdinho Itabuna.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna foi acionada para realizar perícia e o encaminhamento do corpo da vítima. A Polícia Civil investiga o caso.

adblock ativo