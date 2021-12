Homem é morto e outro baleado em Santa Cruz Cabrália

Um jovem foi morto e outro ficou ferido após serem atingidos por disparos de arma de fogo, por volta das 20h de sábado, 10, no município de Santa Cruz Cabrália. De acordo com informações do Radar64, Breno Batista Gonçalves e Alan Almeida Santos foram alvejados no bairro Geraldão.

Alan, de 17 anos, morreu no local. Breno, que não teve idade confirmada, foi socorrido ao Hospital Municipal Professor José de Magalhães Neto. Ele já foi transferido para o hospital de referência daquela região, o Luís Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, cidade vizinha.

Ainda não há detalhes sobre a motivação e autoria do crime.

