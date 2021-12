Homem é encontrado morto com bilhete ao lado do corpo

O corpo de um homem foi localizado nas proximidades da BR-367, distante 12 quilômetros de Eunápolis (a 647,4 km de Salvador), na noite de segunda-feira, 4. Um bilhete com os dizeres “ladrão de celular e moto morre fica assim” foi encontrado ao lado do corpo.

De acordo com informações do site Radar 64, um celular e um isqueiro também foram achado ao lado do homem, que ainda não foi identificado.

A vítima tinha perfurações de tiro e afundamento de crânio, no entanto, não há informação sobre o objeto utilizado para provocar os ferimentos ou se o homem foi morto no local ou teve o corpo descartado. Autoria e motivação são investigados.

