Homem é encontrado morto às margens da BR-101

Um homem, identificado como Clodoaldo Santos Moreira, de 48 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 23, na estrada da BR-101, próximo a um posto de combustível no bairro São Lourenço, em Itabuna (distante 426 km de Salvador), no Sul do Estado.

De acordo com o Verdinho Notícias, a vítima estava com muito sangue ao redor, já sem vida, ao lado da sua bicicleta e usando uma farda da empresa que trabalhava, provedora de internet. Amigos de Clodoaldo informaram que ele estaria a caminho do trabalho.

Ainda segundo o site local, as informações iniciais eram de que o ocorrido se trataria de um homicídio. No entanto, após perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), não foi constatado indícios de um assassinato, uma vez que não havia marcas de perfuração de bala ou de qualquer outra arma.

A hipótese de atropelo também foi descartada, pois não foram encontrados indícios para o acidente e a bicicleta dele estava intacta. As únicas marcas do ocorrido no corpo da vítima eram lesões na cabeça e no nariz, possivelmente causadas pela queda.

O local foi isolado até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que fez o levantamento cadavérico e irá apurar o caso.

