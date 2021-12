Homem é detido após usar drone para filmar terra indígena Tupinambá em Belmonte

Um homem foi detido pela polícia após ser capturado por indígenas Tumbinambás da Aldeia Patiburi, em Belmonte, por estar fazendo filmagens da área com um drone. O homem relatou que foi contratado por um fazendeiro da região dos distritos de Boca do Córrego e Santa Maria Eterna.

De acordo com informações do site Teixeira Hoje, a Polícia Militar resolveu tirá-lo do local e conduzi-lo à delegacia de Belmonte, juntamente com lideranças indígenas da aldeia. A cacique Cátia informou que está sendo ameaçada de morte e que foram feitas imagens da aldeia e da sua residência.

“Eram dois, um conseguiu fugir. O que foi para a delegacia disse que tinha sido contratado por um fazendeiro que vem ameaçando a nossa comunidade e a mim. Ele disse que não sabia o motivo da filmagem”, comentou a líder indígena.

O drone usado no trabalho foi levado por outro integrante da equipe de filmagem que conseguiu fugir dos indígenas. A secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) manifestou preocupação com a aldeia por conta das disputas de terra na região. A cacique Cátia já vinha sofrendo ameaças e foi incluída em um programa de proteção, por isso é acompanhada por uma escolta militar toda vez que se desloca da aldeia.

Segundo a Polícia Civil, o proprietário do drone tem habilitação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e teria sido contratado para fazer imagens apenas das terras da família em questão. O caso foi registrado e, por não existir, naquele momento, crime praticado por nenhuma das partes, o homem foi liberado.

