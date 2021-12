Homem é autuado por transportar duas crianças na moto na BR 101

Um homem foi autuado por transportar duas crianças na mesma moto no km 809 da BR 101, em Itamaraju, no extremo sul baiano. O caso aconteceu na manhã do último sábado, 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da moto foi flagrado pela Operação Nossa Senhora Aparecida. Uma das crianças, inclusive, estava sem capacete.

De imediato, os PRFs interceptaram o veículo e constataram que a menor de 5 anos viajava sem qualquer equipamento de segurança. Já a criança de 8 anos, apesar de portar o capacete, também estava em situação de perigo, pois tinha que segurar bolas de aniversário em uma das mãos.

O condutor da moto, um homem de 23 anos, foi autuado e os agentes federais emitiram as notificações. As multas somaram mais de R$ 700 e geraram 18 pontos na carteira do motorista.

A PRF ressalta que transportar criança menor de 7 anos em motocicleta caracteriza infração de natureza gravíssima.

