Homem é assassinado a golpes de faca e foice no interior da Bahia

Um homem foi assassinado a golpes de faca e foice, na noite de sexta-feira, 9, no assentamento São João, em Prado.

De acordo com informações do Teixeira Hoje, Edvaldo Ferreira dos Santos, o “Bengo”, de 46 anos, estava discutindo com a esposa quando o seu cunhado entrou na briga e, em posse de uma faca do tipo peixeira, o golpeou.

O suspeito teria ainda se apossado de uma foice e terminou de executar o crime. Ele fugiu sem deixar pistas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju e o homicídio está sendo investigado pela polícia local.

