Homem de 50 anos é assassinado a pauladas na Bahia

Um homem de 50 anos, identificado com José de Jesus, conhecido como “Cacau com Leite”, foi morto a pauladas na tarde desta quarta-feira, 14, na zona rural de Santa Cruz Cabrália.

Ele foi encontrado morto na casa onde morava e o corpo apresentava lesões na região da cabeça. Ao lado do corpo, foi encontrado um pedaço de madeira com manchas de sangue.

De acordo com informações do Radar64, o cadáver apresentava estado de rigidez e a suspeita é de que a vítima estava dormindo quando foi golpeada. O corpo foi encaminhado para exame no Instituto Médico Legal (IML).

A autoria e motivação do homicídio estão sendo investigadas.

adblock ativo