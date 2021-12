Habitantes de Mascote serão beneficiados com a construção de pontilhões

A população do distrito de São João do Paraíso, no município de Mascote, será beneficiada com melhorias na infraestrutura da localidade, cuja ordem de serviço já foi assinada pelo governador Rui Costa. Serão construídos dois pontilhões (pontes de pequeno vão), que irão beneficiar mais de 60 mil habitantes da região que vivem, principalmente, da pecuária, da pesca e do turismo.

O trecho entre Mascote e Santa Luzia vai ganhar o Pontilhão do Ponto da Farinha, situado no KM 7,5 da BA-672, com um investimento de mais de R$ 630 mil. Já o Pontilhão Ramal Jacarandá Rio Córrego Verde será implantado no trecho que liga Mascote ao distrito de Betânia, em Santa Luzia, cujo investimento será de mais de R$ 612 mil. “Assumimos o compromisso, através a Secretaria de Infraestrutura, para iniciar a obra dos pontilhões. A obra do Pontilhão Ramal Jacarandá Rio Córrego Verde, que vai medir 11 metros, já está contratada”, assegurou o Rui Costa.

Também no distrito de São João do Paraíso, Rui Costa inaugurou a Unidade Básica de Saúde do Bairro Novo, além de uma quadra escolar coberta no Colégio Municipal Fábio Souto. “Com a inauguração do posto de saúde, o município atinge 100% da atenção básica de saúde”, disse o governador, que entregou, ainda, oito mil mudas de cacau para 62 famílias dos assentamentos São José e Santa Rita.

