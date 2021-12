Guaratinga: Raios atingem topo de rocha e causam incêndio em montanha

Uma tempestade com fortes raios atingiu o município de Guaratinga no fim da tarde desta quinta-feira, 1. O temporal não durou muito, porém o suficiente para deixar a população assustada. No distrito de Cajuíta, moradores registraram o momento em que os raios caíam no topo de uma montanha.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o fogo formado na vegetação que cobre a rocha.

Por se tratar de um local de difícil acesso, a ocorrência está sendo monitorada. A Defesa Civil acredita que as chuvas previstas para as próximas horas ajudem a conter as chamas.

Em outras localidades de Guaratinga, como Monte Alegre, a tempestade de raios veio seguida de fortes ventos e chuva de granizo.

Nao há informação sobre feridos.

