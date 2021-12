Grupo suspeito de tráfico em Itabuna é preso em operação policial

Três homens e uma mulher foram presos na manhã desta terça-feira, 29, em operação da Polícia Civil no município de Itabuna (distante a 426 km de Salvador), no sul do estado. Eles são suspeitos de integrar uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas sintéticas e manipuladas na cidade.

De acordo com o Verdinho Notícias, junto ao grupo, foram apreendidos quantidades de maconha, skank, sementes, haxixe, LSD e ecstasy. A droga era recebida pelos correios e depois comercializada. Sementes de maconha potencializada eram cultivadas em estufas produzidas pelos suspeitos e instaladas em suas próprias casas.

O intuito da operação em questão, denominada de Heisemberg, conta com quase um ano de investigação criminal e visa o combate ao trafico de drogas no município.

