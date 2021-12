Grupo chinês faz visita técnica ao Porto de Ilhéus

Interessados nos portos públicos da Bahia, representantes da China Communication Construction Company Group (CCCC) fizeram visita técnica às instalações do Porto de Ilhéus, nessa segunda-feira (16). Eles foram acompanhados pela diretoria da Bahia Mineração (BAMIN) e recebidos pelos diretores da Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), Carlos Taboada, de Infraestrutura e Gestão Portuária, e Marise Chastinet, de Gestão Comercial e de Desenvolvimento.

“Pretendemos descarregar os materiais dos projetos através do Porto de Ilhéus, que possui as condições de infraestrutura adequadas”, disse Liu Yueping, representante da CCCC na América. A BAMIN e a CCCC assinaram, em setembro do ano passado, um Memorando de Entendimentos com o objetivo de desenvolver o sistema ferroviário (FIOL) entre Ilhéus e Caetité, o Porto Sul e o projeto Pedra de Ferro, que pretende viabilizar a produção de 18 milhões de toneladas/ano de minério de ferro por um período de 30 anos.

O diretor Carlos Taboada considerou a visita dos chineses importante não só para a cidade de Ilhéus e toda a região, como também para o Estado da Bahia. “Eles pretendem assumir a obra da FIOL, o trecho Caetité – Salvador com o transporte de minério, e isso vai gerar um fortalecimento da economia, com novos empregos e implantação de novas indústrias. Até o Porto Sul ficar pronto, vão usar o Porto de Ilhéus”. A diretora Marise completou que este encontro “possibilita viabilizar negócios diretamente da China com Salvador e Ilhéus o que é muito positivo para a Bahia”.

