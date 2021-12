Governo estadual inaugura novo sistema de abastecimento de água em Presidente Tancredo Neves

O governador Rui Costa inaugura, no município de Presidente Tancredo Neves, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (7), às 9h, o Sistema Integrado de Abastecimento de Água nas localidades de Cachoeirinha, Cachoeirinha I, Pimenteira, Pimenteira I e Umbaúba.

O trabalho foi coordenado pela Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia (CERB), vinculada à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado (SIHS).

O governador também entrega a obra de requalificação da Unidade de Beneficiamento de Mandioca e Banana da Comunidade da Moenda, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado (SDR). DE acordo com a assessoria, Rui também vai autorizar a SDR a celebrar dois convênios no âmbito do Projeto Bahia Produtiva (Edital Qualificação de Agroindústrias).

