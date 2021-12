Governo do Estado inaugura primeira policlínica em Teixeira de Freitas

Será inaugurada no município de Teixeira de Freitas, no dia 17/11, a primeira policlínica entre as quatro que o Governo do Estado irá implantar entre os meses de novembro e dezembro, para atender a cerca de dois milhões de pessoas de outras três cidades - Guanambi, Jequié e Irecê -, além do entorno dessas localidades, disponibilizando serviços especializados e exames de alta complexidade. As unidades não atendem urgências e emergências ou outros tipos de demanda espontânea. O atendimento é feito através de um agendamento pelas Secretarias da Saúde dos municípios que fazem parte do consórcio que administra a policlínica.

Como ser atendido

Para ser atendido, o paciente passará por uma consulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no seu município, ou deverá procurar a Secretaria Municipal de Saúde. No segundo momento, os médicos identificam a necessidade de o paciente realizar consulta com especialista, exames (como tomografia ou raio-x) ou procedimentos de média complexidade (como biópsia), bem como pequenas cirurgias e cuidados com o pé diabético. O terceiro passo é a Secretaria Municipal de Saúde agendar o atendimento do paciente na Policlínica Regional de Saúde.

As outras três policlínicas seguirão o seguinte calendário de inauguração: Guanambi (24/11); Jequié (16/12) e Irecê (24/12).

