Governador determina toque de recolher em Itabuna após infeliz declaração do prefeito

A partir desta sexta-feira (4), os municípios de Itabuna e Itapetinga terão toque de recolher, ficando restrita a locomoção noturna. A medida de enfrentamento ao novo Coronavírus foi publicada em decretos no Diário Oficial do Estado (DOE), com atuação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal.

Em Itabuna, onde se registra a confirmação de mais de 2.600 casos de Covid-19 e uma alta taxa de ocupação de leitos de UTI nos dois hospitaiis do município, a restrição compreende o período das 18h às 5h e setá válida até 8 de julho, quando ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com a exceção de deslocamento para serviços de Saúde ou a farmácias.

A medida do governador Rui Costa na cidade do Sul baiano ocorre após a declaração destemperada do prefeito Fernando Gomes, que repercutiu negativamente em todo o país. O gestor havia declarado em vídeo que reabrirá o comércio local no próximo dia 9, “morra quem morrer”.

Já em Itapetinga, a circulação noturna não será permitida até 19 de julho, das 19h às 5h. Outro decreto publicado no DOE desta sexta-feira (3) prorroga a medida em Itaberaba, onde a restrição noturna continua até 9 julho, das 18h às 5h.

