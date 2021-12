Gandu é o terceiro município baiano a receber o Escolas Culturais

O município de Gandu, no Baixo Sul baiano, é a terceira cidade do interior a receber o projeto Escolas Culturais, implantado na última sexta-feira (6), no Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul (CETEP Baixo Sul), durante visita do governador Rui Costa. Por meio da cultura, a iniciativa busca promover o fortalecimento e a dinamização das ações desenvolvidas pelas escolas, fomentando novas atividades nas áreas de dança, música, teatro, audiovisual e literatura e incentivando o acesso da população baiana aos projetos artísticos culturais estruturantes que as escolas das redes públicas estadual e municipal desenvolvem durante o ano letivo com a proposta de estimular o protagonismo estudantil.

O governador destaca a importância do Escolas Culturais. “Esse projeto transforma cada escola do Estado em equipamento cultural não somente para alunos das redes municipal e estadual, mas para toda a população. Que o espaço da escola abra as portas para receber corais, peças de teatro e muitas manifestações artísticas. Vamos transformar os auditórios em salas de cinema e transformar a realidade das cidades que terão as escolas culturais". Ainda segundo Rui Costa, até dezembro o projeto será implantado em 54 escolas, de 54 municípios.

O secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, enfatiza que o projeto Escolas Culturais promove a integração do Ensino Médio Regular com a Educação Profissional e Tecnológica, e reconhece a escola como um espaço que deve estar aberto à comunidade e, principalmente, impulsiona a arte, a cultura, a inovação e o empreendedorismo. “A grande ideia do governador Rui Costa foi colocar a escola indo, recebendo e abraçando a comunidade, pois a arte está nas nossas escolas e é essa arte que a gente faz a associação com a Matemática, com a Ciência, com a Fábrica-Escola e vai quebrando resistência, fazendo a leitura do que acontece em cada canto. As escolas públicas são celeiros de grandes talentos. A arte está nas nossas escolas”.

A secretária de Cultura, Arany Santana, ressata que a SECULT oferece as ações da pasta para transformar essas escolas em instituições de portas abertas para as manifestações e os talentos que estão dentro e fora dos muros da escola. “Vamos dinamizar a educação humanizando as escolas. É a arte que vai fazer a educação cada vez mais viva", pontua.

O PROJETO - O Escolas Culturais, que integra o programa Educar para Transformar, do Governo do Estado, é resultado de parceria entre as secretarias da Educação (SEC), de Cultura (SECULT), de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS) e Casa Civil. A ação tem como objetivo promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida. Além de Gandu, o projeto já foi implantado em Itabuna e Juazeiro e envolverá 85 unidades escolares, em 85 municípios, potencializando os projetos artístico-culturais já existentes e fomentando novas atividades, de acordo com informação da Assessoria de Comunicação da Secretaria da Educação do Estado.

