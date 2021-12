Gamboa é uma opção de destino turístico para o feriado

Localizada na Ilha de Tinharé, no distrito de Cairu, Gamboa do Morro é uma opção das mais acessíveis para um final de semana esticado. A vila de pescadores, que recebe por ano 30 mil turistas, deverá ter 70% dos seus leitos ocupados. Pousadas simples, hostel, área de camping e casas de temporada estão entre os meios de hospedagem mais procurados pelos visitantes.Os restaurantes, que em sua maioria ficam localizados na orla, são outro destaque pelo preço justo e sabor dos pratos.

Na maré baixa, a caminhada até Morro de São Paulo também é um atrativo para os turistas que escolhem Gamboa como uma opção alternativa de hospedagem. É neste caminho que fica o famoso banho de argila, conhecido como tratamento natural de esfoliação e rejuvenescimento da pele.O passeio da Praia de Gamboa pela ilha também é uma boa pedida. O barco saveiro percorre a área, com parada para mergulho, banho de argila e visita ao banco de areia. A aventura termina com o pôr do sol na Praia Linda, um dos lugares mais bonitos da ilha.

Para chegar até Gamboa existem duas opções. Atravessar de ferry boat e, chegando no Terminal Rodoviário de Bom Despacho, pegar um ônibus até Valença. No município, seguir até o porto e pegar um barco de linha ou uma lancha rápida. Para quem vai de carro, pode escolher dois caminhos: pegar a BR 324, seguir até a BR 101 e de lá pegar sentido Santo Antônio de Jesus. Antes de chegar na cidade, pegar a rotatória sentido Nazaré das Farinhas. Depois pegar a Estrada da Costa do Dendê, até a rotatória do Atracadouro. A viagem de carro por esta via dura, aproximadamente, 2h30. A outra alternativa é atravessar de ferry até a Ilha de Itaparic e de lá seguir até Nazaré das Farinhas e depois pegar a Estrada Costa do Dendê, sentido Valença. Em ambos os casos o motorista pode deixar o carro no estacionamento do Atracadouro Bom Jardim. De lá tem a opção de ir de barco convencional ou lancha rápida.

adblock ativo