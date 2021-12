Fundação Odebrecht publica relatório dos projetos sociais desenvolvidos no Baixo Sul da Bahia

A Fundação Odebrecht destaca os principais resultados obtidos, no ano passado, com os programas sociais que apoiou na região do Baixo Sul da Bahia, no seu recém-lançado Relatório de Desempenho 2017 – A caminho da sustentabilidade. A publicação visa reforçar o compromisso da instituição com a transparência ao fazer a prestação de contas para acionistas, poder público, parceiros, investidores, integrantes, sociedade civil e beneficiários. Disponível em formato digital, nas versões português, inglês e espanhol, o documento traz indicadores de desempenho do Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS), coordenado pela Fundação Odebrecht.

O PDCIS tem o objetivo de transformar social, econômica e ambientalmente as condições de vidas das pessoas no Baixo Sul da Bahia. “A atuação nessa região, marcada por baixos índices de desenvolvimento humano e grande riqueza natural, com predominância do bioma Mata Atlântica, busca a construção de uma sociedade com menos desigualdades e maior equilíbrio ambiental”, destaca o superintendente da Fundação Odebrecht, firma Fabio Wanderley.

Na busca da transformação da realidade do Baixo Sul, completa Wanderley, foram mobilizados, no ano passado, cerca de R$ 12,7 milhões junto a parceiros e investidores. O gestor destaca o engajamento de mais de 4.800 doadores na campanha do Tributo ao Futuro 2017, iniciativa da Fundação Odebrecht que, segundo ele, possibilitou uma arrecadação de R$ 2,2 milhões para os Fundos da Infância e Adolescência dos municípios atendidos.

Também no ano passado, foi alcançado o número de 12 mil beneficiários diretos em 370 comunidades. “Dentre os importantes resultados conquistados temos a oferta de mais de 300 vagas para a formação de jovens no Ensino Médio, promovendo a Educação para o desenvolvimento sustentável. Muitos deles foram incluídos em cadeias socioprodutivas, com os incentivos recebidos para implementação de projetos agrícolas”, ressalta a responsável pelo PDCIS, Cristiane Nascimento.

Mais de 350 seminários e palestras foram realizados pelos estudantes nas suas comunidades visando a difusão de conhecimentos e novas tecnologias aprendidas nas instituições de ensino, e, consequentemente, buscando aumentar a abrangência de atuação e estimulando boas práticas agrícolas no Baixo Sul da Bahia. Os agricultores atendidos, afirma Cristiane, elevaram suas produtividades por meio de assistência técnica e introdução de manejos agroecológicos, com beneficiamentos diversos na sua produção. “Em 2017, foram apoiados 311 cooperados, que alcançaram uma renda média de R$ 2.330,00 e obtiveram apoio para uma comercialização mais justa, mitigando a atuação de atravessadores”, relata.

Além disso, enaltece o superintendente da Fundação Odebrecht, 80 nascentes degradadas foram identificadas a fim de dar início, no ano passado, a um trabalho de restauração. Desde 2012, já foram recuperadas e/ou conservadas mais 205 nascentes, com replantio de 212 mil espécies da Mata Atlântica. “Mais do que a comprovação dos resultados do ano, o Relatório de Desempenho é, para a Fundação Odebrecht, a certeza de que o desenvolvimento sustentável é possível quando promovemos educação e fomentamos o desenvolvimento econômico em harmonia com a conservação ambiental”, reforça Fabio Wanderley.

O relatório na íntegra está acessível no site da Fundação.

