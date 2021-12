Funcionários são feitos de reféns em assalto a loja de celulares de Eunápolis

Cinco funcionários de uma loja de celular foram feitos de reféns por um bandido armado, nesta sexta-feira, 19, na avenida Porto Seguro, no município de Eunápolis (distante a 671 km de Salvador), no sul do estado. Não houve feridos no assalto.

De acordo com o Radar 64, os funcionários chegavam para trabalhar no momento em que foram surpreendidos pelo assaltante. Quatros deles foram trancados em uma sala e uma mulher foi obrigada a recolher todos os celulares da loja.

O proprietário do estabelecimento informou que mais de 50 aparelhos, avaliados em cerca de R$ 100 mil, foram levados pelo bandido. Ainda segundo o dono, o homem esteve na loja durante a tarde do dia anterior para comprar um chip, mas suspeita-se que a intenção dele era examinar o local.

Imagens de câmeras de segurança na região serão analisadas pela polícia com o intuito de localizar o suspeito, que segue foragido.

