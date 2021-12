Funcionária é afastada após fingir aplicar vacina em Nilo Peçanha

Uma funcionária da saúde, que não obteve a identidade revelada, foi afastada de suas funções após fingir aplicar a vacina contra Covid-19 em uma idosa, no povoado de Itiúca, no município de Nilo Peçanha, sul da Bahia. Em vídeo feito por um familiar, a profissional coloca a seringa no braço da mulher, mas não injeta o imunizante (confira abaixo).

"A Prefeitura de Nilo Peçanha esclarece que a situação ocorrida no povoado de Itiúca sobre a denúncia da vacinação do coronavírus está sendo investigada pela Secretaria Municipal de Saúde, a funcionária foi imediatamente suspensa das atividades laborais e será aberto processo administrativo para apurar a conduta", afirmou a prefeitura, por meio da rede social.

Ainda de acordo com a gestão municipal, a idosa, que também não teve a identidade divulgada, será vacinada. "A equipe da Secretaria de Saúde já entrou em contato com a família para aplicação da vacina na idosa e ressalta a importância de todos serem vacinados".

